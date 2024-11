Skoki dzisiaj relacja NA ŻYWO. PŚ w Lillehammer: Stoch i Zniszczoł z awansem! Kubacki czeka. Skoki online niedziela 24.11.2024 [WYNIKI LIVE]

Dawid Kubacki szczerze o Kamilu Stochu. Też nie chciał pracować z Thurnbichlerem? To wyznanie nie pozostawia złudzeń!

PŚ w Lillehammer 24.11.2024 WYNIKI Polaków kwalifikacje:

15. Dawid Kubacki

19. Aleksander Zniszczoł

21. Kamil Stoch

23. Paweł Wąsek

41. Maciej Kot

Na żywo Puchar Świata w skokach w Lillehammer 24.11.2024 Pius Paschke 136,5 metra i Niemiec będzie na 4. miejscu. Koniec pierwszej serii. Daniel Tschofenig 136,5 metra, 3 miejsce. Obecnie trzech Austriaków na trzech pierwszych miejscach i pięciu w top 10. Maximilian Ortner 129,5 metra. Przyzwoicie, 6. miejsce młodego Austriaka. Stefan Kraft jeszcze lepiej! 139 i zmienia rodaka na miejscu pierwszym. Jan Hoerl 137 metrów! Austriak oczywiście obejmuje prowadzenie. Anze Lanisek 127,5 metra. Obudzili się Słoweńcy po wczoraj. 7. miejsce Laniska. Kristoffer Eriksen Sundal już nie tak imponująco, ale też dobrze, 129 metrów i 3. miejsce. Gregor Deschwanden 135 metrów! Najdalszy skok dzisiaj i teraz to on będzie na 1. miejscu. Johann Andre Forfang 127 metrów i będzie na 8. miejscu. 131,5 metra Tate Frantza! Młody Amerykanin obejmie prowadzenie! Przed nami ostatnia dziesiątka. Andreas Wellinger też dobrze, 130,5 metra i będzie na 2. miejscu. Manuel Fettner 132,5 metra! Austriak obejmie prowadzenie. Paweł Wąsek 125,5 metra i ma awans, ale będzie za Zniszczołem. 10. miejsce. Michael Hayboeck 129 metrów, ale miał dobry wiatr i zajmie dopiero 5. miejsce! A teraz Paweł Wąsek! Ryoyu Kobayashi 129 metrów, najdalej póki co, lecz nie da mu to prowadzenia, 2. miejsce. Bardzo dobry skok Mariusa Lindvika! 128,5 metra, obejmie prowadzenie. Po 30 zawodnikach Zniszczoł jest 3., Stoch 9., a Kubacki 13. Dwóch pierwszych już z awansem, od Kubackiego zaś jeszcze 3 zawodników musi być gorszych z pozostałej dwudziestki. Aleksander Zniszczoł dużo lepiej! 126,5 metra i będzie na 3. miejscu! Oczywiście ma już awans do serii finałowej. Markus Eisenbichler 114,5 metra, ale wcisnął się przed Kubackiego... 9. miejsce. Ren Nikaido tylko 111 metrów! Kamil Stoch z awansem, Kubacki trzecim oczekującym. Być może za szybko skreśliłem Dawida. Dawid Kubacki raczej bez awansu... 115 metrów i ląduje nawet za Ipcioglu, 9. miejsce. A teraz Dawid Kubacki! Stephan Leyhe 128 metrów! Najdłuższy dzisiaj i Niemiec obejmie prowadzenie. Fatih Arda Ipcioglu 117 metrów i 7. miejsce. Simon Ammann z awansem, Stoch tuż tuż drugiej serii. Kasperi Valto 111,5 metra, 12. miejsce. Kamil już trzecim oczekującym. Milesi Enzo 105,5 metra i 16. miejsce. Timi Zajc już z awansem. Stoch czwartym oczekującym. Naoki Nakamura 106 metrów i jest nawet za Maciejem Kotem. 14. miejsce. Kamil cały czas przesuwa się do góry. Zak Mogel 112 metrów i 10. miejsce. Antti Aalto jeden z najgorszych skoków dzisiaj. 97 metrów i ostatnie miejsce... Wladimir Zografski już pomógł Stochowi, 117 metrów i będzie na 6. miejscu za plecami Polaka. Kamil Stoch 118,5 metra. 5. miejsce i trudno powiedzieć, czy uda mu się awansować do drugiej serii... Simon Ammann 118 metrów i będzie na 3. miejscu. A po nim Kamil Stoch! Timi Zajc 126 metrów i obejmie prowadzenie! Słoweniec zdecydowanie lepiej niż wczoraj. Killian Peier 99 metrów i będzie nawet za Maciejem Kotem. 8. miejsce. Kevin Bickner, który był 7. w kwalifikacjach, ląduje na 120. metrze i będzie teraz 2. Lovro Kos 96 metrów... Słoweńcy radzą sobie na początku sezonu jeszcze gorzej, niż Polacy. Ostatnie miejsce. Valentin Foubert póki co najlepszy, 120,5 metra. Prowadzenie. Junshiro Kobayashi już nieco lepiej, 111 metrów. On będzie teraz oczywiście liderem. Cóż, Kot nie będzie przynajmniej ostatni. Francesco Cecon 95,5 metra, póki co nie są to najlepsze zawody. Bardzo słabo skok Macieja Kota. 102,5 metra... Zaczynamy z bramki 9. Dzisiaj w Lillehammer bardzo gęsto pada śnieg. Jako pierwszy natomiast skakać będzie Maciej Kot, ruszamy! Dzień dobry! Do startu konkursu zostało już tylko kilka minut. Witamy w relacji na żywo z drugiego konkursu indywidualnego w Lillehammer w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Start konkursu o godzinie 16:00, bądźcie z nami!

Skoki dzisiaj 24.11.2024 RELACJA Live

Początek nowego sezonu w Pucharze Świata w skokach narciarskich jest póki co średnio udany dla reprezentantów Polski. W zawodach drużyn mieszanych Biało-Czerwoni zajęli dopiero 7. miejsce. W sobotnim konkursie indywidualnym mężczyzn było już lepiej, choć i tak trudno nazwać to udanym startem. Na pewno było też lepiej, jeśli chodzi o porównanie do poprzedniego sezonu – wówczas w drugiej serii zobaczyliśmy tylko Dawida Kubackiego, który zajął 21. miejsce. Teraz natomiast w drugiej serii mieliśmy trzech Polaków, z czego najlepszy Paweł Wąsek zajął niezłe, 14. miejsce. Oprócz niego punkty wywalczyli Aleksander Zniszczoł (23. lokata) i Dawid Kubacki (26.).

Przed niedzielnymi zawodami fani mają nadzieję, że będzie tylko lepiej i mają do tego pełne prawo! Niemal każdy z Polaków zanotował progres jeśli chodzi o kwalifikacje – lepsze miejsca niż w sobotnich kwalifikacjach zajmowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł a nawet Maciej Kot. Nieco gorzej, ale wciąż dobrze, zaprezentował się Paweł Wąsek. Fani są zainteresowani przede wszystkim pierwszym wymienionym Polakiem – 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach daje nadzieję na to, że dzisiaj uda mu się awansować do drugiej serii i zdobyć pierwsze punkty w sezonie.