i Autor: Cyfra Sport Adam Małysz

powiedział to głośno

Adam Małysz nie miał zamiaru ukrywać, co sądzi o Igrzyskach Europejskich! Powiedział to głośno na wizji, wprost do kamery

Waldemar Kowalski 17:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Igrzyska Europejskie, które odbywają się w ostatnich dniach w naszym kraju wzbudzają skrajne emocje wśród fanów sportu. W Zakopanem w ramach tej imprezy walczą również najlepsi skoczkowie na świecie, rywalizując na Średniej i Wielkiej Krokwi. Tuż przed startem ostatniej konkursu indywidualnego skoczków, Adam Małysz postanowił powiedzieć, co sądzi o imprezie.