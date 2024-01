Adam Małysz szczerze o przyszłości polskich skoków. Nie ma wątpliwości, przerwał milczenie

Adam Małysz postanowił zabrać głos w sprawie, która bez wątpienia intryguje każdego kibica w Polsce. Legendarny skoczek narciarski w rozmowie z "Polsatem Sport" podsumował polskich skoczków i wskazał swoją wizję tego, jak może wyglądać najbliższa przyszłość zawodników "Biało-Czerwonych". Słowa Małysza nie pozostawiają wątpliwości, całkowicie przerwał milczenie!

Adam Małysz szczerze o przyszłości polskich skoczków. Nie pozostawił wątpliwości

Jak powiedział Adam Małysz, nie spodziewa się on, aby w najbliższej przyszłości polscy skoczkowie wrócili do do topowej dyspozycji, o tyle zakłada on, że Polacy mogą zacząć walczyć o podium w poszczególnych zawodach Pucharu Świata. Jak sam ostrzega, budowanie dyspozycji i formy może jeszcze potrwać przez dłuższy czas.

Pewnie dochodzenie do takiej formy może jeszcze trochę potrwać. Wiadomo, że w tym sezonie nie będziemy już żadnymi dominatorami, jak to się zdarzało i nagle dojdzie do cudu, by nasi wygrywali regularnie. Ale pojawi się szansa na to, aby w pojedynczych konkursach nasi zawodnicy walczyli o podium. - powiedział Adam Małysz w rozmowie z "Polsatem Sport".