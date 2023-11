Adam Małysz usłyszał pytanie nurtujące tysiące kibiców. Jego odpowiedź była jednoznaczna, nie wahał się

Kubacki od razu gotowy do wielkich rzeczy. Ma to wytrzymać, Tajner mówi to wprost

Adam Małysz to chodząca legenda skoków narciarskich w Polsce i na świecie. W swojej karierze filigranowy zawodnik sięgnął po wiele trofeów i zanotował wiele rekordów. Jego łupem padły aż cztery Kryształowe Kule, co jest niezwykle rzadkim osiągnięciem, a do tego ma mnóstwo medali mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że w jego bogatej kolekcji brakuje bardzo cennego trofeum, jakim jest złoto olimpijskie – na tych zawodach „Orzeł z Wisły” zdobywał „tylko” srebrne i brązowe medale. Teraz jeden z fanów postanowił zadać pytanie Adamowi Małyszowi w temacie właśnie brakującego w jego kolekcji krążka.

Adam Małysz usłyszał pytanie o złoto olimpijskie. Nie dało się jaśniej odpowiedzieć

Legendarny skoczek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie wchodzi w interakcje z fanami. W ostatnim czasie Małysz postanowił odpowiedzieć na kilka pytań od fanów, a jeden z nich postanowił zapytać się o trofea i osiągnięcia polskiego skoczka. „Czy zamieniłbyś wszystkie swoje tytuły na jedno olimpijskie złoto?” zastanawiał się kibic „Orła z Wisły”, choć pewnie znalazłoby się wielu, których takie pytanie nurtowało.

W odpowiedzi Adam Małysz nagrał film, w którym wszystko wyjaśnił. – Myślę, że nie – zaczął prezes PZN, co mogłoby sugerować, że się waha. Ale dalsza część odpowiedzi przedstawiła sprawę jednoznacznie. – Zawsze chciałem zdobyć wiele różnych tytułów i mi się to udało. Oczywiście, chciałbym mieć też złoto (olimpijskie – przyp. red.) w swoim portfolio czy w swoich zdobyczach, ale na pewno bym nie zamienił na jedno złoto wszystkich moich osiągnięć – podkreślił wyraźnie „Orzeł z Wisły”.

Taka odpowiedź z pewnością nie może zaskakiwać. Los sprawił, że możemy mieć pewne porównanie, co by było, gdyby tak potoczyła się historia Adama Małysza – przecież Wojciech Fortuna, również słynny zawodnik, w swoim osiągnięciach z najważniejszych imprez ma złoto olimpijskie i... tylko to (formalnie Fortuna jest także mistrzem świata z 1972 roku, ale wówczas tytuł ten był przyznawany automatycznie mistrzowi olimpijskiemu), a przecież nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie „Orzeł z Wisły” ma bogatszą karierę i jest bardziej utytułowany.