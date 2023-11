i Autor: Cyfra Sport Adam Małysz

Wielu się tego nie spodziewało!

Adam Małysz zaskoczy wszystkich! W nietypowej roli zobaczą go tysiące Polaków, jedyna taka okazja

Adam Małysz zaskoczy swoich fanów! Legendarny skoczek narciarski weźmie udział w biegu Wings for Life World Run w Poznaniu. Co ciekawe, kultowa postać polskiego sportu pojawi się tam w dość oryginalnej roli. Tysiące uczestników będzie miało okazję zobaczyć to na własne oczy!