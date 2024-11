Alarm przed startem Polaków w Ruce. Niepokojące informacje! Ogromne problemy przed Pucharem Świata

Co dalej z Thurnbichlerem

Absurdalny problem austriackich skoczków. Nie mogli przez to trenować w Ruce

Sygnały płynącą prosto z Finlandii były alarmujące już od kilku godzin. Opady śniegu, niemal zawsze towarzyszące skoczkom podczas weekendu z Pucharem Świata, to jedno, ale silny wiatr to drugie. Historia zawodów w Ruce jest bardzo bogata i nikt nie wyobraża sobie, aby nie skakać w okolicach Kuusamo. Co roku jest jednak ten sam problem. Tym razem wiatr okazał się zbyt silny.

Z tego powodu odwołano piątkowe treningi, oraz kwalifikacje. Oficjalny trening ma odbyć się w sobotę o godz. 13.30, tuż po nim kwalifikacje (zaplanowane na 15:30) i konkurs. Pierwsza seria została zaplanowana na godzinę 17.00.

Na wiatr trzeba uważać

Najbardziej pamiętnym konkursem w Ruce jest oczywiście konkurs z 2003 roku, gdy w ostatni listopadowy wtedy weekend fatalnie upadł Thomas Morgenstern. Wyszedł z progu, narta mocno złapała ruch powietrza i wykręciła Austriaka tak, że ten upadł na kręgosłup. Kilka tygodni wracał do zdrowia i cud się stał, że wyszedł z tego wydarzenia bez szwanku. Od tamtej pory jednak organizatorzy konkursu dmuchają na zimne. Każde mocniej przekraczające prędkość ruchy powietrza są w Ruce niepokojące. Pozostaje mieć nadzieje, że w sobotę i niedzielę wiatr pomoże skoczkom rozegrać kolejne dwa konkursy.

Inauguracyjny weekend z Pucharem Świata odbył się w zeszłym tygodniu w Lillehammer. Odbyły się dwa konkursy indywidualne i konkurs drużyn mieszanych. W żadnym z nich polski zespół nie osiągnął sukcesu. Do Finlandii Thomas Thurnbichler zabrał Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Jakuba Wolnego.

Sobota w Ruce:

13:30 - Oficjalny trening

15:30 - Kwalifikacje

17:00 - Konkurs indywidualny