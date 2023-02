Apoloniusz Tajner szczerze o Kamilu Stochu. Dostał najważniejsze pytanie, jasna ocena

Kamil Stoch nie przeżywa obecnie najlepszego momentu w karierze. Reprezentant Polski, który przyzwyczaił nas do triumfów i liderowania polską kadrą, ostatnimi czasy nie prezentuje się dobrze w Pucharze Świata i ma wielki problem z tym, aby nawiązać do najlepszej formy, czego dowodem były niedzielne zawody w Willingen, gdzie Polak nie zakwalifikował się do finałowej serii. W rozmowie z "Faktem" o dyspozycję skoczka zapytany został Apoloniusz Tajner, który ocenił, czy sportowiec będzie w stanie naprawić błędy z sezonu. Padła jasna odpowiedź.

Apoloniusz Tajner szczerze o Kamilu Stochu. Skomentował jego formę

Zdaniem Tajnera, Stoch może jeszcze nawiązać do najlepszych występów, a odpoczynek da mu szansę naprawienia wszystkich niedogodności, które sprawiały, że jego ostatnie występy były rozczarowujące.

- Jak się coś zepsuło, to też bardzo szybko można to naprawić - stwierdził. - Jeden skok być może Kamil gdzieś zepsuł, może się to stało na Kulm, ale jeden skok może to wszystko przywrócić - stwierdził były trener Adama Małysza w rozmowie z "Faktem".