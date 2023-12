Spojrzeliśmy na to zdjęcie Izabeli Małysz i wcisnęło nas w fotel. Tak teraz wygląda 45-latka. Metamorfoza zauważalna od razu

Były mistrz świata w sztafecie biatlonowej Anton Babikow przyznał w wypowiedzi dla lokalnego kanału telewizyjnego, że brak nabojów karabinowych to efekt gospodarczych sankcji nałożonych przez zachód na Rosję po jej agresji wojskowej na Ukrainę w 2022 roku. „Obecnie trudno znaleźć naboje. Każdy strzela z tego, co może znaleźć” – powiedział Babikow w kanale Match TV podczas Pucharu Syberii. Rosjanie nie mogą startować w ramach zawodów Pucharu Świata pod egidą FIS – zostali wykluczeni z rywalizacji po inwazji na Ukrainę – rozgrywają więc własne zawody.

Zostały tylko resztki

„Wcześniej strzelaliśmy najlepszymi nabojami na świecie, teraz zostały tylko resztki” – dodał Babikow, który był członkiem rosyjskiej sztafety, która w 2017 roku zdobyła złoty medal MŚ.

Były biatlonista Dmitrij Wasiljew, dwukrotny złoty medalista olimpijski za czasów Związku Radzieckiego, jednoznacznie zareagował na uwagi Babikowa.

„To, co mówi Babikow, jest prawdą. W tym obszarze sankcje dotknęły nas naprawdę mocno. Kiedyś używaliśmy importowanych nabojów, ale teraz nie można ich kupić w Rosji” – powiedział portalowi bukmacherskiemu Legalbet.ru.

Rosja produkuje własną amunicję do karabinków biatlonowych, ale o wiele niższej jakości niż zachodnia. Według Wasiljewa w Rosji jest tylko jedna fabryka produkująca amunicję, ale „niestety jakość pozostawia wiele do życzenia”. Jak dodał, najlepsze są naboje produkowane w Niemczech, ale niemieckie władze bacznie kontrolują ich eksport. „Bardzo dokładnie monitorują sankcje. Nam ich nie sprzedają i to jest problem” – podkreśla.