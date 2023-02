Były lider kadry skoczków w Planicy pożegna się z kibicami! To będzie jego ostatni skok, postanowione

Kiedy skoczkowie narciarscy kończą swoje kariery sportowe, najczęściej można spodziewać się jeszcze pożegnania z kibicami, które ma miejsce podczas jednych z ich domowych konkursów. Tak było chociażby w przypadku Severina Freunda, który miał swoje uroczyste pożegnanie z fanami podczas ostatniego Turnieju Czterech Skoczni. Teraz, podczas ostatnich zawodów sezonu 2022/23 Pucharu Świata w Planicy, słoweńscy kibice będą mieli okazję podziękować Cene Prevcowi za to, co osiągnął w czasie swojej przygody ze sportem.

Cene Prevc przyjedzie do Planicy, by skoczyć po raz ostatni. Tak chce się pożegnać z kibicami

26-letni skoczek dość niespodziewanie zdecydował się na zakończenie swojej kariery skoczka, zaledwie na chwilę przed rozpoczęciem kolejnego sezonu Pucharu Świata, mając ponadto za sobą najlepszą kampanię w swoim życiu. Słoweniec zdecydował jednak, że woli robić w życiu inne rzeczy, a skoki już od dawna nie dawały mu prawdziwej radości. Chce jednak pożegnać się z kibicami swoim ostatnim skokiem.

- Nadal formalnie jestem członkiem słoweńskiej kadry narodowej w skokach. Podkreślam to, bo chcę pożegnać się z kibicami w Planicy ostatnim skokiem. Nie będzie to oficjalny skok, ale taki oddany pomiędzy dwiema seriami. To będzie prawdziwe pożegnanie w miejscu, które jest moim ulubionym - wyznał Prevc w rozmowie z portalem "skijumping.pl" zapowiadając swoje oficjalne pożegnanie ze skokami narciarskimi.