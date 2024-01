Córka Adama Małysza naprawdę taka jest. Nawet jej mąż nie wahał się tego powiedzieć, prawda wyszła na jaw

Thomas Thurnbichler nie chciał tego dłużej ukrywać. Ogłosił to wszem wobec, trudno pozostać obojętnym

Karolina Małysz rosła na oczach milionów Polaków, co wiązało się ze sławą jej ojca. "Małyszomania" była prawdziwym zjawiskiem społecznym i odbiła się m.in. na popularności jedynej córki Adama Małysza. Losy Karoliny w dalszym ciągu interesują polskich kibiców, o czym można było się przekonać m.in. we wrześniu 2021 roku, gdy brała ślub z wieloletnim partnerem Kamilem. Dziś córka Małysza ma już 26 lat i prowadzi własne życie z mężem. Ich wielką pasją są podróże - prowadzą nawet specjalny dedykowany blog na Instagramie, gdzie dzielą się swoim bakcylem. To właśnie tam postanowili wyznać, jak wyglądają ich relacje w trakcie podróży.

Na profilu "Czyżby podróż?" pojawiło się specjalne nagranie pt. "Każda podróż potrzebuje". Okazuje się, że Karolina Małysz jest "żoną, która wszystko planuje, robi rezerwacje, sprawdza, czy wszystko spakowane i pilnuje godzin odlotów", z kolei jej ukochany jest "mężem, który nie wie, jaki jest dzień, gdzie tak właściwie leci, i po prostu świetnie się bawi". Małżonkowie postanowili rozwinąć tę myśl w opisie.

"Zgadza się wszystko, ale ja to uwielbiam robić i czasem Kamila nawet nie dopuszczam do jakichkolwiek zmian w planie. Czuję ekscytację na samą myśl szukania lotów i tworzenia harmonogramu dnia.. tak, tworzę harmonogramy, a nawet robię z nich prezentację" - wyznała córka Małysza. "Bardziej humorystycznie, ale faktycznie nie mam pojęcia, co będziemy gdzieś robić i nawet bym tych nazw nie zapamiętał, więc nie czytam planu.. ufam Karolinie" - przyznał z kolei Kamil.