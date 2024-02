Dawid Kubacki kaja się po słabym konkursie duetów! Wyjawił przyczynę porażki, szczere wyznanie

Kamil Stoch rozbrajająco szczery. Powiedział to przed kamerami, przewidział swoją przyszłość

Dawid Kubacki nie może być zadowolony po konkursie duetów w Lake Placid. Błąd reprezentanta Polski w drugiej serii sprawił, że zamiast wysokiego miejsca, oglądaliśmy w wykonaniu "Biało-Czerwonych" zaledwie siódmą lokatę w konkursie. Kubacki jest świadom swojego błędu i mówi o nim otwarcie. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Dawid Kubacki nie jest zadowolony po konkursie duetów w Lake Placid. Mówi o swoim błędzie

Jak przyznał skoczek, widzi doskonale, gdzie popełnił błąd.

- Na moje czucie skok zaczął się za wcześnie, a w tej sytuacji narty pikują zaraz za progiem. Tutaj, dokładając to, że tuż po wyjściu z progu wieje dość mocno z tyłu, to mocno mnie wybiło z rytmu i musiałem się przed tym ratować. Przez to straciłem sporo metrów - mówi cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Sam wskazuje, że czynnikiem, który mu nie pomógł, był wiatr.

- Nie chcę się wybraniać warunkami, wiem, że w tej ostatniej serii dostałem nawet punkty na minusie, ale nie było czuć, żeby ten wiatr wspierał mnie w trakcie lotu. Wiem, że też popełniałem błędy, w tej drugiej serii nawet spore, ale wiatr nie pomagał - powiedział reprezentant Polski w skokach narciarskich.