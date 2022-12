Dawid Kubacki nie wystąpi w mistrzostwach Polski! Lider Pucharu Świata poza konkursem. Dlaczego Dawid Kubacki nie skacze?

Mistrzostwa Polski nierzadko odbywały się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Niedawno zaczęto odchodzić od tej niepisanej tradycji i tak samo jest również w tym roku, bowiem zawody odbędą się dwa dni przed Wigilią świąt Bożego Narodzenia. Wydawać by się mogło, że faworytem tych zawodów będzie Dawid Kubacki. Niestety, brązowy medalista ostatnich igrzysk olimpijskich nie wystąpi w konkursie w Wiśle.

Dawid Kubacki nie wystąpi w Wiśle! Czemu lider Pucharu Świata nie skacze?

Do rywalizacji o mistrzostwo Polski stanęło wielu zawodników, ale nikt nie spodziewa się innego rozstrzygnięcia, niż wygrana któregoś z zawodników z kadry A. Co więcej, można było niemal w ciemno stawiać na Dawida Kubackiego, który jest obecnie liderem Pucharu Świata, więc można go uznać na najlepiej skaczącego obecnie zawodnika z Polski. Wiadomo już jednak, że nie zobaczymy go na skoczni im. Adama Małysza.

Jak poinformował Dominik Formela z portalu skijumping.pl, Dawid Kubacki nie wystartuje w zawodach mistrzostw Polski, a jako oficjalny powód podano przeziębienie zawodnika. – Konkurs w Wiśle rusza o 17 - bez lidera Pucharu Świata. Oficjalnym powodem nieobecności jest przeziębienie – napisał Formela na Twitterze, podając dalej oficjalny komunikat PZN.