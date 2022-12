Skoki Wisła RELACJA NA ŻYWO: Mistrzostwa Polski bez Dawida Kubackiego! Lider Pucharu Świata nie skacze w Wiśle! Mistrzostwa Polski Wisła WYNIKI na żywo

Sonda Czy Dawid Kubacki wygra Turniej Czterech Skoczni 2022/23? Tak Nie

Zanim polscy skoczkowie rozjadą się do swoich domów, aby spędzić Święta Bożego Narodzenia z najbliższymi, co może mieć szczególne znaczenie dla Dawida Kubackiego, Polacy wezmą jeszcze udział w mistrzostwach Polski, które odbędą się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Dla wielu skoczków będzie to idealna okazja, aby pokazać trenerowi Thomasowi Thurnbichlerowi, że są w stanie podjąć walkę, a dla innych będzie to szansa na udowodnienie swojej wysokiej formy. Niestety, dzisiejsze skoki w Wiśle mogą nie przebiec zbyt płynnie, bowiem już na kilkanaście godzin przed startem zawodów eksperci, dziennikarze i fani zwracali uwagę na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz porywisty wiatr, który może nie tylko opóźnić start mistrzostw Polski w skokach, ale również sprawiać, że zawody w Wiśle będą wstrzymywane.