Dawid Kubacki przekazał niezwykle ważną wiadomość! Coraz bliżej wielkiej euforii

Dawid Kubacki jest obecnie najlepiej prezentującym się polskim skoczkiem. Lider Pucharu Świata potwierdził to także w kwalifikacjach do pierwszego konkursu w Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, w których zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Halvorem Egnerem Granerudem. Co ciekawe, sam Kubacki nie do końca był zadowolony ze wszystkich swoich skoków tego dnia (przed kwalifikacjami odbyły się dwa treningi), o czym powiedział po zakończeniu kwalifikacji. Kubacki wypowiedział się także na temat oczekiwania na narodziny drugiej córeczki i przy okazji wyjawił, kiedy jego żona ma wyznaczony termin porodu.

Dawid Kubacki zdradził, kiedy może spodziewać się narodzin drugiej córki

Przypomnijmy, że dwa lata temu sytuacja była bardzo podobna – Dawid Kubacki rywalizował w Turnieju Czterech Skoczni i jednocześnie oczekiwał narodzin córki. Wówczas pierwsze dziecko Marty i Dawida Kubackich przyszło na świat w trakcie turnieju. Teraz jest szansa, że druga córeczka urodzi się już po zakończeniu TCS, o czym poinformował sam zawodnik, choć jak to bywa w przypadku porodów, nie wszystko jest pewne.

– Nie można się nauczyć, jak funkcjonować w takiej sytuacji, nie da się zaplanować. Jak to przy ciążach i porodach bywa, nigdy nie wiesz, kiedy on się przytrafi. Pierwotny termin był wyznaczony na 8 stycznia, więc jest szansa na to, że zdążę się wrócić do domu i córka pojawi się na świecie już po Turnieju. Niczego jednak nie mogę być pewny i sytuacja jest dynamiczna. Wszystkie możliwe opcje mam przemyślane, w razie czego. Żona się względnie dobrze czuje. Ja mogę startować, więc z tego miejsca muszę jej podziękować, że mnie tu puściła – powiedział Kubacki. W czwartkowym konkursie w Oberstdorfie lider Pucharu Świata będzie rywalizował z parze z Vladimirem Zografskim.