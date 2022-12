Dawid Kubacki współpracuję z nią od dawna. To jeden z powodów eksplozji formy

Obawy reszty stawki nie są bezpodstawne. Kubacki do czterech triumfów dołożył dwa drugie miejsca i kolejne dwa w pierwszej szóstce. Tak równej formy nie prezentował od… wygranego Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/20. Wtedy miał serię aż 10 konkursów z rzędu zakończonych miejscem w pierwszej trójce. Wtedy był równy i mocny, dzisiaj jest niemal świetny. – Widać, że zmienił pozycję w locie. Jest inna niż w poprzednich latach. To zupełnie nowy styl skakania. Widać, że był otwarty na pomysły trenera Thomasa Thurnbichlera – mówił nam Martin Schmitt, legendarny skoczek, ekspert Eurosportu.

Porażka w Pucharze Kontynentalnym. Polscy skoczkowie daleko od podium w Engelbergu. Tylko Zniszczoł na miarę przyzwoitości

Co jeszcze sprawiło, że Kubacki lata ponad rywalami? W programie „Skokomania” na kanale Super Express Sport na YouTubie o jednej ważnej osobie wspomniał Tomasz Zimoch, słynny komentator radiowy, który relacjonował największe sukcesy Adama Małysza i Kamila Stocha.

– Dawid Kubacki latem odłożył w kąt wszystkie swoje przyjemności i ciężko pracował na taką zimę. Lubi budować modele samolotów, jeden z nich dalej ma niedokończony. Nie latał szybowcem, a jest to jego pasja. Tylko i wyłącznie skupił się na skokach. Cały czas pracował z myślą o sezonie letnim i zimowym. Wydoroślał. Widać efekty pracy z psychologiem. Pani Marzanna Herzig wprowadziła wiele do pracy Dawida, do sposobu zachowania się, treningu i walki ze stresem. Sam podkreślał, że był wiele razy „przemotywowany”. Teraz potrafi radzić sobie z presją. To skoczek, który zawsze jest szczery i mówi to co myśli – powiedział.

Motywacją Kubackiego jest teraz pierwsza w karierze Kryształowa Kula, ale jeśli po drodze zdobyłby jeszcze drugiego Złotego Orła TCS…

Przez Niemców Turniej Czterech Skoczni traci na znaczeniu? Pierwsza taka sytuacja od 60 lat