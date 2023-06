Dramatyczny wypadek Halvora Graneruda. Rywal polskich skoczków huknął o zeskok, co z dalszymi treningami?

Żona znanego polskiego skoczka doszła do granicy. Musiała pytać o radę w internecie

Choć lato dla skoczków narciarskich to z pewnością czas bardziej „luźny” jeśli chodzi o obowiązki, to jednak bardzo dużo czasu w tych dniach spędzają oni na treningach. Pierwsze zajęcia zaczęły się tak naprawdę już parę tygodni po zakończeniu sezonu zimowego, a teraz zawodnicy rozpoczynają treningi na skoczniach. Z pewnością jednak nikt w kadrze Norwegii nie spodziewał się, że mistrz poprzedniego sezonu rozpocznie przygotowania w tak fatalny sposób. Halvor Egner Granerud zanotował bowiem fatalnie wyglądający upadek.

Zdobywca Kryształowej Kuli fatalnie rozpoczyna przygotowania na skoczni

Granerud to jeden z największych rywali polskich skoczków w ostatnich latach. Choć Dawid Kubacki wygrywał wiele konkursów i często stawał na podium na początku sezonu 2022/23, to ostatecznie właśnie Norweg okazał się najlepszy na przestrzeni całego cyklu Pucharu Świata. Teraz jednak jego przygotowania do kolejnego sezonu zaczynają się bardzo słabo.

Do wypadku z udziałem Graneruda doszło podczas drugiej sesji treningowej na normalnej skoczni w Lillehammer. Zaraz po wyjściu z progu prawa narta Norwega poszła mocno w dół, ten nie zdołał tego skorygować i mocno uderzył w zeskok. Na szczęście, bo dokładnych badaniach okazało się, że Granerud będzie mógł wrócić do treningów po kilku dniach przerwy, choć obecnie jest mocno obolały.