Ewa Bilan-Stoch przerwała milczenie. Jedno zdjęcie wprawiło kibiców w zachwyt. Lawina komentarzy po tym, co zauważyli

Co za słowa o Kamilu Stochu! Legenda nie ma wątpliwości, to stanie się z polskim skoczkiem!

Kamil Stoch to jeden z najpopularniejszych sportowców w Polsce. Popularność zawdzięcza wielu wyśmienitym występom podczas najważniejszych turniejów w skokach narciarskich i rzecz jasna najcenniejszych medali, jakie zdobywał. Kibice uwielbiają go również za sposób bycia. Mimo że jest wielką gwiazdą, zupełnie nie da się tego odczuć po jego zachowaniu i sposobie wypowiedzi. Fani uważają, że właśnie tak powinny zachowywać wielkie sportowe gwiazdy. Sympatią darzona jest również żona Kamila Stocha.

Bilan-Stoch zachwyciła fanów zdjęciem

Ewa Bilan-Stoch raczej unika wielkiego rozgłosu, ale gdy już pojawia się publicznie, zawsze potrafi skraść "show". Było tak wielokrotnie choćby przy Gali Mistrzów Sportu, na której odbierała za męża statuetki. Wielokrotnie zachwycała strojem i sposobem wypowiedzi. Bilan-Stoch mimo popularności nie jest osobą aktywną w mediach społecznościowych, choć tym razem "przerwała milczenie".

Po ponad miesiącu opublikowała post na Instagramie i tradycyjnie zachwyciła internautów. Bilan-Stoch pokazała się w zimowej odsłonie, a to co przykuło szczególną uwagę fanów to... sweter. - Jaki sweter czadowy - czytamy w jednym z komentarzy. - Przecudny sweter - napisała inna fanka. Post Bilan-Stoch błyskawicznie zdobył mnóstwo polubień.