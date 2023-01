Ewa Bilan-Stoch szczerze o końcu kariery przez swojego męża. Wszystko wyjawiła, padły ważne słowa!

Ewa Bilan-Stoch postanowiła udzielił mocnego wywiadu dla "Przeglądu Sportowego". W trakcie rozmowy z dziennikarzami, fotografka i żona Kamila Stocha powiedziała, kiedy może właściwie nastąpić koniec kariery jej męża. Padły wyjątkowo mocne słowa, te informacje mogą zasmucić wielu polskich kibiców!

Ewa Bilan-Stoch szczerze o końcu kariery swojego męża! Padły mocne słowa

Jak powiedziała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", wydawało jej się, że sezon 2022/2023 będzie ostatnim w wykonaniu jej męża, jednak skoczek ma nadal wielką radość ze skakania. Nie wyklucza jednak, że do końca kariery dojdzie ostatecznie w przeciągu kolejnych trzech sezonów.

- Powiem tak: wiosną tego roku wydawało się, że ruszymy w przyszłym, czyli po rozpoczętym właśnie sezonie. Teraz, kiedy widzę, ile jest energii w nim i w całej kadrze do skakania, to na to nie liczę. Wygląda na to, że pojedziemy po jednym z trzech najbliższych sezonów. Nie chcę się jednak na nic nastawiać - przyznaje Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jak zaznacza żona sportowca, Stoch cały czas analizuje swoje skoki i widzi, że ma co jeszcze poprawiać, a więc nie stracił zapału do dyscypliny.

- Kamil powiedział, że dopóki będzie czuł, że może być wśród najlepszych, zamierza skakać. Weźmy sobotę w Wiśle. Był dziesiąty, ale tłumaczył, że kiedy w takiej sytuacji czuje, co jest do poprawy i wie, że da się to zrobić, to znaczy, że jest ok. Gdyby jednak taki wynik dała mu top forma, rewelacyjny sprzęt i znakomite warunki, to zacznie się zastanawiać, czy to początek końca - przyznała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".