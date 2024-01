Ewa Bilan-Stoch w końcu to ujawniła. Łzy same napływają do oczu po jej wyznaniu. Jednym zdaniem wywołała gigantyczne poruszenie

Piotr Żyła został zapytany o walkę o medal. Tylko on mógł tak odpowiedzieć

Anże Lanisek pod koniec ubiegłego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich stał się ulubieńcem polskiej publiczności. Wszystko za sprawą pięknego gestu, na jaki zdecydował się Słoweniec. Po dramacie, jaki spotkał Martę Kubacką, która w krytycznym stanie trafiła do szpitala, Dawid Kubacki zrezygnował z występów w ostatnich zawodach sezonu i wrócił do Polski. Tym samym stracił szansę na podium w klasyfikacji generalnej. Lanisek, który zajął przez to 3. miejsce, na podium wniósł tekturową podobiznę Kubackiego i ze łzami w oczach odbierał medal.

Bilan-Stoch ze wzruszającym wyznaniem

Od tego momentu polscy kibice mają do reprezentanta Słowenii ogromny sentyment. Ten będzie jeszcze większy po tym, co ujawniła Ewa Bilan-Stoch. Żona trzykrotnego mistrza olimpijskiego zdradziła, że Lanisek po wydarzeniach dotyczących Marty Kubackiej, napisał... list. - Fakt, którego pewnie nie znasz: kiedy Dawid był z Martą w szpitalu Anże napisał mu tradycyjny list z poruszającymi życzeniami - możemy przeczytać we wpisie Bilan-Stoch.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Nie dość, że post żony Kamila Stocha zdobył mnóstwo polubień, to w komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy dotyczących reprezentanta Słowenii. - Ulubienie. Fantastyczny człowiek! - zachwyca się jeden z internautów. - Anże to jeden z tych zawodników, który wzbudza sympatię tak o i tym samym życzy się mu jak najlepiej - czytamy w innym komentarzu.