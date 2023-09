i Autor: Instagram/ justynazyla Justyna Żyła

Fani w końcu będą mogli sprawdzić prawdę na temat Justyny Żyły. Zdjęcie wszystko wyjawia, można się zakochać od samego patrzenia

Fani w końcu będą mogli na własne oczy przekonać się o talencie Justyny Żyły! Okazuje się, że do jednej z restauracji w Wiśle do karty dań trafiły autorskie sałatki byłej żony skoczka narciarskiego, Piotra Żyły. Czy Żyła jest taką mistrzynią kuchni, jak sama o sobie twierdzi? Teraz będzie mógł to sprawdzić każdy!