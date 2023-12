Gdy poznaliśmy wykształcenie Izabeli Małysz, aż nas zatkało. Miała trudną przeprawę, jej tytuł może budzić podziw

Małysz z jasnym przekazem do Thurnbichlera. Sugeruje to wprost, nie zamierza ukrywać swojego zdania

Rodziny najpopularniejszych zawodników na świecie muszą liczyć się z tym, że ich prywatność bardzo często będzie interesowała wielu fanów oraz przyciągała uwagę mediów. To cena jaką płaci się za sukcesy sportowe najbliższych. Niektórzy wolą jednak być nieco w cieniu swoich popularnych drugich połówek i nie są zainteresowane rozgłosem. W tym gronie jest właśnie Izabela Małysz, która w czasie największych triumfów Adama Małysza zajmowała się domem, prowadziła firmę i rzadko pojawiała się w mediach.

Izabela Małysz i jej wykształcenie

Adam Małysz w wielu wywiadach podkreślał, że jest niebywale wdzięczny swojej żonie za trud jaki wkładała w zajmowanie się domem i opiekę nad córką, bo jak podkreślał skoczek, jego kariera nie pozwalała mu na odciążanie ukochanej. Izabela Małysz nie zapomniała jednak, żeby zadbać o swoją przyszłość i wykształcenie. Choć miała masę obowiązków na głowie, studiowała na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

To największa niepubliczna uczelnia w Małopolsce. Izabela Małysz wybrała dość wymagający kierunek, bo zdecydowała się na prawo i administrację. I co najważniejsze, udało się jej doprowadzić sprawy do końca, bo zdobyła tytuł magistra. Takie wykształcenie na pewno pomogło jej w wielu życiowych sprawach oraz w pracy.