Kompromitacja mistrza olimpijskiego

Gorzkie słowa o wielkim rywalu Małysza. Fatalne wieści, takie coś nie wydarzyło się od ponad 20 lat!

Choć Simon Ammann bez wątpienia należał w przeszłości do grona najlepszych skoczków na świecie, od długiego czasu jego kariera pikuje w dół. Doszło nawet do tego, że legendarny Szwajcar nie dorasta już poziomem choćby do zawodów Pucharu Kontynentalnego. Podczas wtorkowego konkursy w Engelbergu 41-latek nie zakwalifikował się do finałowej serii, co ostatni raz w zawodach tej rangi zdarzyło mu się ponad dwie dekady temu! Coraz częściej w kontekście Ammanna mówi się o zakończeniu przez niego kariery.