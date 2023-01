Halvor Egner Granerud zabawił się w Erlinga Haalanda! Odpiął narty i... to trzeba zobaczyć, tak celebrował wygraną w Garmisch-Partenkirchen

Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje w GA-PA! Pięciu Polaków awansowało do konkursu

Podczas noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen Halvor Egner Granerud znów nie dał szans rywalom i wygrał drugie zawody cyklu po tym, jak okazał się najlepszy w Oberstdorfie. Dawid Kubacki i Piotr Żyła do samego końca walczyli z Norwegiem i mocnym dziś Anze Laniskiem, ale ostatecznie Kubacki wywalczył trzecie miejsce podium, a Żyła 6. miejsce. Po oddaniu drugiego skoku, Granerud niemalże pewnym zwycięstwa postanowił zrobić to, co jego rodak Eling Haaland na boiskach Premier League.

Halvor Egner Granerud po skokach w Ga-Pa zabawił się w Erlinga Haalanda. Musiał wykonać jego cieszynkę

Po wylądowaniu, norweski skoczek dojechał do swoich kolegów, jednak zamiast cieszyć się z nimi z wygranej, Halor Egner Granerud postanowił szybko ściągnąć narty i usiąść na śniegu. Do tego momentu jeszcze wiele osób mogło nie wiedzieć, co się święci, ale skoczek szybko rozwiał wątpliwości. Usiadł po turecku, układając ręce nad kolanami i tworząc figurę "kwiatu lotosu". W taki sam sposób swoje bramki celebruje jego rodak, Erling Haaland.