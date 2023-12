Idzie się załamać po tych słowach Thurnbichlera o Kubackim. Koszmarny scenariusz, pech nie ma końca

Trener reprezentacji Polski zdradził, że skład na Turniej Czterech Skoczni powinniśmy poznać ostatecznie najpóźniej wieczorem 25 grudnia. Trzech zawodników jednak już teraz może spać spokojnie - w prestiżowych zmaganiach na pewno udział wezmą Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł. A co z Kubackim? Nasz znakomity skoczek niestety ponownie zmaga się z chorobą i jego występ w TCS stanął pod dużym znakiem zapytania.

Thurnbichler o występie Kubackiego w Turnieju Czterech Skoczni: Do kadry mógłby dołączyć na dalszą część

Wiele jednak wskazuje na to, że walka o udział Kubackiego w TCS trwać będzie do samego końca. Thurnbichler w rozmowie z portalem Interia.pl zdradził, że w grę wchodzi nawet odpuszczenie przez Dawida części rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni.

- Jeśli to będzie konieczne, to znajdziemy dobry plan dla Dawida na treningi w Polsce, a do kadry mógłby dołączyć na dalszą część Turnieju Czterech Skoczni albo na PolSKI Turniej - powiedział Austriak. - Na razie musimy jednak spokojnie poczekać na to, co się wydarzy. Na razie to jest tylko plan. Chcemy, by nasi skoczkowie pozostali w trybie startowym. To jest dla nich najlepsza droga. Trenujemy i musimy się poprawiać w zawodach - dodał po chwili Thurnbichler.

Kubacki trzy razy na podium klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni

Kubacki ma bardzo dobre wspomnienia z Turnieju Czterech Skoczni - w sezonie 2019/2020 wygrał te zmagania, rok później był trzeci, a w ostatniej edycji zajął drugie miejsce. Nic więc zatem dziwnego, że Thurnbichler robi wszystko, by popularny "Mustaf" wystartował także i tym razem.