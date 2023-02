i Autor: AP PHOTO Igrzyska olimpijskie w Polsce?

Igrzyska olimpijskie w Polsce są naprawdę możliwe. Ważny głos z rządu: "Polskę na to stać"

Grzegorz Kuś | PAP 20:50

Igrzyska olimpijskie to dla zdecydowanej większości sportowców najważniejsza impreza, a niewykluczone, że już wkrótce to Polska ugości najlepszych atletów świata. Miałoby się tak stać we współpracy ze Słowacją w zimie 2034 roku. Wielu kibicom trudno w to uwierzyć, jednak minister sportu Kamil Bortniczuk nie wykluczył takiego scenariusza. Szef resortu przyznał na antenie Polsat News, że "Polskę stać na to, aby zorganizować w najbliższych dziesięcioleciach tak wielką imprezę".