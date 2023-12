Ta skocznia może przyprawiać Polaków o ból głowy. Kubacki i Żyła mają inne cele w Klingenthal

Spojrzeliśmy na to zdjęcie Izabeli Małysz i wcisnęło nas w fotel. Tak teraz wygląda 45-latka. Metamorfoza zauważalna od razu

To błąd w szkoleniu! Jednoznaczna ocena sytuacji w polskich skokach, znany trener powiedział to wprost

Plan Kamila Stocha na powrót do formy. Nie wybrano Ramsau z prostego powodu

Biatlonistów z Rosji mocno dotknęły sankcje wojenne. „Każdy strzela z tego, co może znaleźć”

Żyła i Kubacki trzykrotnie punktowali w czterech dotychczasowych konkursach. – Skok w drugiej serii był, powiedzmy, "całkiem całkiem". Na pewno jeszcze nie super, ale najpierw trzeba zrobić kilka takich, żeby wykonać kolejny krok naprzód – mówił Kubacki po niedzielnych zawodach w Lillehammer w rozmowie z Eurosportem. I z delikatną wiarą, że już niedługo może być lepiej. W końcu jeszcze w trakcie letnich mistrzostw Polski odskakiwał reszcie kadry o wiele metrów. – Myślę, że mam już ustabilizowaną pozycję dojazdową i wiem, jak się chcę technicznie odbijać. To nie jest takie łatwe do wykonania po tygodniach robienia tego nie za dobrze – wyjaśniał "Mustaf".

ZOBACZ: Apoloniusz Tajner bez ogródek o Stochu, Żyle i Kubackim! Powiedział wprost, co naprawdę myśli. Jest o tym przekonany

Z obecnie skaczących biało-czerwonych to jednak Stoch jest jedynym, który stał na podium indywidualnego konkursu w Klingenthal (w 2010 roku Adam Małysz był tam drugi, tuż przed IO w Vancouver, a trzy lata później sensacyjnie wygrał tam Krzysztof Biegun). Stoch w Klingenthal wygrał, był drugi, był trzeci. Za każdym razem był członkiem drużyny, która na Vogtland Arena dwukrotnie wygrywała konkurs drużynowy (w 2016 i 2019 roku). Tym razem trzykrotny mistrz olimpijski zmagania na niemieckim obiekcie będzie obserwował z dużego dystansu. W jego miejsce powołany został Andrzej Stękała, a w miejsce Aleksandra Zniszczoła postawiono na Macieja Kota. Niech to będzie szansa dla każdego na wielkie przełamanie. Nie będzie o to łatwo, biorąc pod uwagę ostatni czas i wszystkie dotychczasowe skoki, w których tylko raz na 80 prób mieliśmy jedyny polski w TOP10, czyli piąte miejsce w kwalifikacjach w Ruce Piotra Żyły.

Polacy🇵🇱 skakali w tym sezonie PŚ 80 razy (treningi, Q, konkursy), notując 1 (słownie: JEDNĄ) próbę na top 10 serii. 1/80. Dołujące... #skijumping #skijumpingfamily @sport_tvppl— Mateusz Leleń (@LelenMat) December 3, 2023