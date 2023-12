Po pierwszych zawodach nowego sezonu w Ruce, kibice polskich skoczków mogli w zasadzie tylko załamywać ręce. Niestety, po zawodach w norweskim Lillehammer, humory nie poprawiły się za bardzo, bowiem sami skoki polskich skoczków nie uległy większym zmianom. To sprawia oczywiście, że u samych zawodników coraz bardziej widoczna jest frustracja - co idealnie pokazuje przykład wywiadów Kamila Stocha, a eksperci oraz kibice zaczynają zastanawiać się, co mogłoby pomóc podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera. To, co dzieje się w reprezentacji Polski miał okazję skomentować również Apoloniusz Tajner na antenie "Polsatu Sport" i powiedział kilka słów o liderach biało-czerwonych.

Apoloniusz Tajner otwarcie skomentował słabą formę polskich skoczków. Odniósł się do przyszłości

- Jestem przekonany, że nasi zawodnicy, czy w środku sezonu, czy już na Turnieju Czterech Skoczni, będą zdecydowanie lepsi. A może będą walczyć o medale podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich. To jest bardzo odległe... - przekonuje były trener oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Przy okazji Apoloniusz Tajner między wierszami dał pewną wskazówkę trenerowi polskich skoczków.

Apoloniusz Tajner bez ogródek o Stochu, Żyle i Kubackim! Powiedział wprost, co naprawdę myśli. Jest o tym przekonany

- (...) Z drugiej strony trener wraz ze sztabem musi się zastanawiać, czy to już nie jest pora na to, żeby opracować jakiś plan awaryjny - komentował obecną sytuację polskich skoczków Tajner. O tym, czy Thomas Thurnbichler i jego pracownicy wdrożyli plan B po słabych skokach Polaków będziemy mieli okazję przekonać się w najbliższy weekend 9-10 grudnia, kiedy to zawodnicy rywalizować będą na skoczni w niemieckim Klingenthal.