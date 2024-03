Izabela Małysz zmieniła się nie do poznania! Przepotężna przemiana żony Adama Małysza, zbieraliśmy szczęki z podłogi na widok tych zdjęć

Musieliśmy przysiąść z wrażenia, gdy dotarliśmy do wykształcenia Izabeli Małysz. To było trudne wyzwanie, wszystko wiadomo

Kiedy Izabela Małysz pojawiała się u boku swojego znanego męża przy okazji kolejnych uroczystości, spotkań, występów, nieodłącznie towarzyszyły im kamery i grono wiernych fanów. Kolejne wspólne zdjęcia po upływie lat są idealnym dowodem na to, jak przez lata zmieniała się moda, a co za tym idzie również wygląda Izabeli Małysz i samego "Orła z Wisły". Dziś małżonka prezesa PZN jest bardzo dobrze znana fanom skoków narciarskich i nie tylko, ale wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. A jej przemiana jest naprawdę ogromna.

Zmiany uczesania, koloru i długości włosów to jedna z najczęstszych zmian u kobiet i nie inaczej było oczywiście na przestrzeni lat u Izabeli Małysz. Małżonka "Orła z Wisły" na wielu wydarzeniach pojawiała się w zupełnie innych fryzurach, co doskonale widać na zdjęciach z przeszłości. Ponadto sama Izabela Małysz, która skończyła niedawno 45 lat zmieniała się nie do poznania. Zobaczcie, jak wiele zmieniło się w wyglądzie żony Adama Małysza, klikając w galerię zdjęć poniżej!