Justyna Kowalczyk zdradziła nieznane dotąd szczegóły ostatniej wyprawy męża. Kacper Tekieli był blisko rezygnacji, skusiły go "łatwe" szczyty

18 maja całą Polską wstrząsnęła tragiczna wiadomość ze Szwajcarii. Ciało Kacpra Tekielego zostało odnalezione w lawinisku, które powstało podczas zejścia alpinisty ze szczytu Jungfrau (4158 m n.p.m.). Nagła śmierć męża Justyny Kowalczyk była prawdziwym szokiem, a tak naprawdę dopiero kilkanaście dni później podczas pogrzebu poznaliśmy mnóstwo szczegółów tej tragedii. Już wcześniej było wiadomo, że to właśnie 40-latka zaalarmowała służby, ale okazuje się, że zrobiła to z Polski. Kontakt z mężem straciła podczas kilkudniowego powrotu do ojczyzny. Ta przerwa w alpejskiej wyprawie, w której wraz z synem towarzyszyła Tekielemu, była zaplanowana i nie brakowało dużo, by wpłynęła na działania alpinisty. Ten zdawał sobie sprawę z panujących w Alpach trudnych warunków, o czym Kowalczyk szczerze opowiedziała w mowie pożegnalnej na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku, którą udostępniła w mediach społecznościowych.

Justyna Kowalczyk zdradziła nieznane dotąd szczegóły ostatniej wyprawy męża

"Kacper był świetnie przygotowany do swojego projektu: doskonały fizycznie, doskonały merytorycznie. O profesjonalizmie coś tam wiem i podziwiałam ten profesjonalizm kacprowy z zapartym tchem. Wydawał się ten projekt idealny dla Niego. Mogliśmy być z Nim (nie chciał się rozstawać na dłużej niż tydzień, stąd decyzja o zaprzestaniu wyjazdów w Himalaje). Będziemy wspierać jak umiemy. Będzie wychodzić na te czterotysięczniki normalnymi drogami. Bez stresu i napinki. Bez żadnych rekordów (...) Tylko śniegu było tej wiosny znacznie więcej niż wcześniej. Decyzja o zmianie planu była bliska" - zdradziła była biegaczka.

"Miałam zaplanowany wcześniej wylot do Polski na kilka dni. Więc Kacper wymyślił, że jeszcze spróbuje kilka tych łatwych szczytów zdobyć, na trudniejsze z mocnymi szczelinami itd. poumawiał się z innymi ludźmi, żeby nie iść samemu. Już mu nie pomogą" - dodała Kowalczyk, która o tragedii dowiedziała się po wylądowaniu w Polsce. "Tatuś odbierał mnie i Hugotka z lotniska w Balicach. Gdy dojeżdżaliśmy do Kasiny, Kacper najpewniej odszedł. Wiedział, że jestem w najbezpieczniejszym miejscu. Pewnie takich małych niecek nawianych śniegiem, ja ta, która spowodowała wypadek, minął w swoim życiu dziesiątki, nieświadomy zagrożenia. Był cudownym człowiekiem" - skwitowała. Poniżej zobaczysz zdjęcia z pogrzebu Kacpra Tekielego i cały emocjonalny wpis jego żony: