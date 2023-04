Kamil Stoch jasno o zakończeniu kariery! Utytułowany polski skoczek z ważnym przekazem

Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich dobiegł końca. Emocji nie brakowało, a przez dłuższy czas toczyła się walka o zwycięstwo pomiędzy Halvorem Egnerem Granerudem, a Dawidem Kubackim. Ostatecznie to Norweg mógł się cieszyć z triumfu, niestety Polak musiał zrezygnować ze startów z przyczyny problemów zdrowotnych - Marty. Wszyscy wspierali 33-latka, a Anze Lanisek wszedł na podium wraz z tekturową podobizną Kubackiego. Piotr Żyła zakończył sezon na 6. pozycji, a najbardziej utytułowany - Kamil Stoch uplasował się na 14. miejscu. Wszyscy kibice zastanawiali się, jaką decyzję podejmie 35-latek w sprawie zakończenia kariery.

Kibice mogą odetchnąć z ulgą! Kamil Stoch wypowiedział się na temat zakończenia kariery

Stoch w rozmowie z "Interia Sport" wypowiedział się na temat swojej przyszłości. - Nie będę ukrywał, że to był sezon, który pod względem wyników trochę mnie rozczarował. Pokazał mi jednak, że nadal jestem w stanie skakać na bardzo wysokim poziomie. Bywało, że niewiele brakowało do podium. I to mnie napędzało i dawało motywację. Gdybym czuł, że o "10" mogę tylko pomarzyć, to pewnie pomyślałbym, że coś już jest nie tak. Tymczasem w tej "10" w tym sezonie byłem bardzo często. Czasami zabrakło szczęścia, by osiągnąć sukces. Do tego wiem, że moje skoki nie były idealne i potrzebowały jeszcze trochę szlifów. W sobotę w Planicy mocno spóźniałem skoki, a jednak leciałem w okolice 230. metra. Wciąż zatem skaczę na poziomie ścisłej światowej czołówki. To sprawia, że w dalszym ciągu chcę to robić. I dalej chcę wygrywać - przekazał skoczek.

Na koniec uspokoił kibiców, potwierdzając start w przyszłym sezonie. - Tak. Zamierzam dalej skakać, a potem zobaczę, co będzie dalej. Na tę chwilę nie ma jednak sensu wybiegać dalej niż kolejny sezon. Czas pokaże - powiedział 35-latek.