Kamil Stoch pokazał jedno zdjęcie, a fani nie mogli się powstrzymać. Zasypali go komentarzami, istna lawina wpisów

Kamil Stoch od dłuższego czasu toczy walkę głównie z samym sobą, a w ostatnich tygodniach musiał znieść m.in. brak medalu mistrzostw świata. W Planicy dwukrotnie otarł się o upragnione podium, ale ostatecznie był szósty i czwarty. Nie ukrywał, że liczył na więcej, jednak dobre skoki wlały w niego sporo optymizmu przed końcówką sezonu. Dobry nastrój trzykrotnego mistrza olimpijskiego został wystawiony na próbę już w Oslo. Kapryśna skocznia na wzgórzu Holmenkollen nie była dla niego przyjazna. Stoch dwukrotnie wypadł z czołowej "10" zawodów, choć był całkiem zadowolony ze swoich skoków. Nie przełożyły się one na wyniki, a 35-latek wprost wyrażał swój negatywny stosunek do norweskiego obiektu. Kilka godzin po niedzielnym konkursie zrobił to też w mediach społecznościowych.

Kamil Stoch pokazał jedno zdjęcie, a fani nie mogli się powstrzymać

"Bye bye Oslo. Nie będę tęsknił. A tak już całkiem poważnie to solidny weekend za mną. Doleci szczęście i będzie git" - napisał Stoch pod zdjęciem z Oslo. W dalszym ciągu nie traci optymizmu, o czym świadczą wymowne hashtagi. "Taka robota, co zrobisz jak nic nie zrobisz, i tak to kocham" - dodał skoczek. Zawsze może liczyć też na wsparcie kibiców, którzy dodali mu otuchy po frustrującej niedzieli.

"To już nawet nie jest śmieszne, jak ta skocznia wybitnie Pana nie lubi. Ale już od jutra chyba przyjemna skocznia, prawda?", "To nie twoja wina Kamil! Wysadzamy to Oslo i lecimy dalej i ja wiem, że będzie tylko lepiej!", "Chętnie pomożemy wysadzić Holmenkollen" - to jedne z wielu komentarzy wspierających Stocha. Kibice szybko podłapali słowa skoczka, który narzekał na skocznię w Oslo i liczą, że w Lillehammer będzie znacznie lepiej. Już w poniedziałek wieczorem odbędzie się tam prolog do wtorkowego konkursu.

