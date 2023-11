Kamil Stoch pokazał wyjątkowe zdjęcie. W takich okolicznościach rzadko go widujemy, musiał o tym napisać

Dawid Kubacki przerwał milczenie. To stąd nagłe zniknięcie skoczka. Zrobił to dla rodziny

Dla fanów Kamila Stocha każdy kolejny sezon zdaje się być niewiadomą. Nasz najbardziej utytułowany obecnie skaczący zawodnik w ostatnich latach nie prezentował się tak, jak do tego przyzwyczaił w trakcie swojej kariery, ale kibice wierzą, że wciąż stać go na rywalizację z najlepszymi. Sam Stoch z pewnością chciałby znów włączyć się do walki o najwyższe cele w Pucharze Świata, co w ostatnim czasie nie miało miejsca. Kibice z niecierpliwością wyczekują pierwszych zawodów w nowym sezonie, a skoczkowie korzystają z ostatnich chwil przed jego startem. Okazuje się, że czas przed zimową rywalizację spędzają w dość nietypowej scenerii.

Kamil Stoch pokazał wyjątkowe zdjęcie, fani zachwyceni

Kamil Stoch chętnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie przekazuje fanom różne wieści, a czasami po prostu dzieli się jakimś mniej lub bardziej interesującym zdjęciem, które najczęściej spotykają się z bardzo ciepłym odbiorem. Nie inaczej jest teraz, gdy polski skoczek postanowił pokazać, w jakich warunkach trenują Polacy przed startem sezonu.

Nasi zawodnicy przed rozpoczęciem rywalizacji udali się na Cypr – tylko Dawid Kubacki pozostał w Polsce, by spędzić więcej czasu ze swoją rodziną. Stoch udostępnił zdjęcie, na którym trenuje (zdaje się, że razem z Piotrem Żyłą) na tle zachodzącego słońca i palm. – Już wkrótce będziemy przebywać pośród ośnieżonych drzew, więc z przyjemnością łapię ciepełko i promienie słońca – napisał Kamil Stoch pod zdjęciem, które szybko polubiono tysiące razy. – Świetna fota. Skoczek narciarski na tle palm to rzadki widok, ale super połączenie – napisała pod zdjęciem jedna z fanek.

