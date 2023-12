Kilka dni przed Wigilią u Małysza wybuchła spora awantura. Wystarczyła do tego iskra

Szczęka opada, kiedy dowiedzieliśmy się, co zrobił Piotr Żyła. Nigdy tego nie było! Trener musi go tłumaczyć

Skoki narciarskie są sportem dość specyficznym ze względu na termin rozgrywania zawodów. Podczas gdy miliony Polaków już powoli szykują się do Wigilii i kolejnych dni Bożego Narodzenia, nasi reprezentanci przemieszczają się z miejsca na miejsce, by brać udział w kolejnych zawodach. Nie ma zmiłuj - kalendarz jest bardzo napięty. Na nieszczęście polskich fanów, biało-czerwoni na progu sezonu prezentują formę daleką od ideału. Obrywa się więc nie tylko samym zawodnikom, lecz także trenerowi Thomasowi Thurnbichlerowi oraz... prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego - Adamowi Małyszowi. Legenda skoków na tym stanowisku nie ma łatwego życia, co udowadniają komentarze pod wpisem w internecie, jaki pojawił się na profilu "Orła z Wisły" na Instagramie.

Burza na profilu Małysza na Instagramie

Podczas gdy nasi reprezentanci zawodzili, inny zawodnik ze stawki notował świetne rezultaty. W czterech pierwszych konkursach sezonu 2023/24 konkurencji nie miał Stefan Kraft. Właśnie Austriaka dotyczył najnowszy komiks, który powstaje dzięki współpracy Małysza z firmą "Red Bull". - Za nami cztery pierwsze konkursy Pucharu Świata i we wszystkich zwyciężył Stefan Kraft - relacjonowała do mikrofonu kreskówkowa postać, będąca alter ego Małysza. Na odpowiedź zniecierpliwionych kibiców z Polski nie trzeba było długo czekać.

Kibice mają dość słabych wyników

Polscy kibice najwyraźniej mają już dość słabej formy Polaków, którzy znacząco odstają od czołówki i mają trudności ze znalezieniem się choćby w drugiej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. "Panie Adamie, a może by tak zacząć inwestować w nowe skocznie? Na dobry początek Karpacz i nowe mniejsze skocznie?" - proponował rozwiązanie problemów jeden z obserwujących profil Małysza na portalu społecznościowym. "Gratulacje dla chłopa, co roku prezentuje świetną dyspozycję, nie to co te polskie Orły" - dość lekceważąco dodał inny z internautów.