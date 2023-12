Adam Małysz wezwał Thomasa Thurnbichlera na dywanik! Wydało się, trener polskich skoczków nasłuchał się od prezesa

Na jaw wyszedł sekret największych rywalów Polaków. Thurnbichler powinien wziąć to sobie do serca, to dlatego są od nas lepsi!

Podczas zawodów w niemieckim Klingenthal, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła zaprezentowali się zdecydowanie lepiej, niż miało to miejsce podczas dwóch pierwszych weekendów w ramach Pucharu Świata 2023/2024. Wokół reprezentacji Polski w skokach dalej jest jednak wiele niejasności związanych z atmosferą, jaka panuje na linii skoczkowie - trener Thomas Thurnbichler. O relacje z Austriakiem zapytany został Adam Małysz podczas łączenia ze studiem "TVN". Okazuje się, że prezes PZN odbył bardzo ważną rozmowę z trenerem.

Po słabym początku sezonu można było spodziewać się, że austriacki szkoleniowiec wyląduje na dywaniku u Adama Małysza i jak się okazuje, tak stało się przed wyjazdem do niemieckiego Klingenthal. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego ujawnił kulisy tej rozmowy zdradzając, jakie wytyczne otrzymał od niego Thomas Thurnbichler, kiedy został zapytany, czy odbył z Austriakiem rozmowę dyscyplinującą.

- Znaczy może nie była ona dyscyplinująca, ale na pewno dość duży nacisk na Thomasa kładziemy i moja opinia – może trochę mocniej, niż opinia była taka, że dalej nie ma mocnych zawodników, którzy mogą zastępować tych starszych, jeśli im nie idzie. Zdecydowanie sztab musi się za to wziąć… Jeśli chodzi o samą technikę i o to, co wydarzyło się w Skandynawii myślę, że podobne mamy zdanie. - wyznał Adam Małysz ujawniając, o czym rozmawiał przed wyjazdem do Niemiec ze szkoleniowcem polskich skoczków.