Klemens Murańka obraził legendarnego skoczka? Ogromna krytyka polskiego skoczka, już się odniósł do sprawy

Najlepszy wynik z Polaków osiągnął Dawid Kubacki, który w sobotnim konkursie był 8. Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch skakali bez rewelacji, ale przynajmniej uzyskiwali awanse do drugiej serii i byli w niej w połowie stawki. Natomiast koszmarem był wyjazd do Sapporo dla Piotra Żyły, który w sobotę nie zakwalifikował się do drugiej serii, a w niedzielę został zdyskwalifikowany. Do Polski wraca bez punktu. Nieco lepiej, z naciskiem na nieco, spisali się pozostali Polacy. Klemens Murańka wystąpił w dwóch konkursach i to w zasadzie cały jego sukces. Również żadnych punktów nie zrobił. Po pierwszych zawodach Murańka został zapytany przez reportera Eurosportu o porażkę z 52-letnim Kasaiem.

- Trochę wstyd, no bo stary dziadek mnie wyprzedził. No, ale co. Trudno. Jutro jest nowy dzień i trzeba walczyć – wypalił Murańka. W sieci zawrzało, kibice zarzucali Klimkowi, że nie ma szacunku dla dawnego mistrza. Ten w odpowiedzi wrzucił zdjęcie z Japończykiem i wymowny komentarz. „Nori pozdrawia wszystkich hejterów i mówi, że jest git. Tak naprawdę za kulisami bardzo się lubimy i szanujemy, tylko trzeba znać się na żartach i mieć do siebie dystans. Gratulacje powrotu do Pucharu Świata i kolejnych punktów. Pozwolę sobie zacytować pewną książkę »Stary człowiek i morze« i może!!!" - napisał Murańka.

PŚ w Sapporo (sobota)

1. Stefan Kraft (Austria) 263,0 pkt (129,0m/139,0),

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,6 (128,5/138,5),

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 256,9 (127,5/134,0),

8. Dawid Kubacki 233,8 (122,0/128,0),

12. Kamil Stoch 223,5 (118,5/128,5),

25. Aleksander Zniszczoł 203,8 (123,0/117,0),

41. Klemens Murańka 79,9 (113,0),

45. Piotr Żyła 71,0 (107,0)

PŚ w Sapporo (niedziela)

1. Domen Prevc (Słowenia) 273,6 pkt (136,5 m/139,5)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 269,8 (133,0/139,0)

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 261,7 (139,5/138,0)

14. Aleksander Zniszczoł 222,6 (129,0/124,0)

18. Kamil Stoch 215,9 (119,5/128,5)

25. Dawid Kubacki 201,1 (118,0/122,5)

44. Klemens Murańka 77,0 (108,0)

Piotr Żyła zdyskwalifikowany

Klasyfikacja generalna PŚ (po 20 z 32 zawodów)

1. Stefan Kraft (Austria) 1386 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1181

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 1102

23. Aleksander Zniszczoł 224

24 Dawid Kubacki 183

25. Piotr Żyła 177

27. Kamil Stoch 135

42. Paweł Wąsek 42

58. Maciej Kot 4

