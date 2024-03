Kwalifikacje w Oslo Raw Air RELACJA NA ŻYWO. Wielkie emocje z początkiem Raw Air! Prolog na obiekcie w Oslo LIVE [WYNIK]

Ewa Bilan-Stoch ujawniła to publicznie. Wielu do tej pory nie miało o tym bladego pojęcia. Dokopała się do tych informacji

Jeden z najbardziej emocjonujących konkursów Pucharu Świata już niedługo zagości na kilkanaście dni w odbiornikach wszystkich kibiców skoków narciarskich. Wielka rywalizacja rozpocznie się w Oslo. W piątkowe popołudnie odbędzie się prolog, w sobotę konkurs, po którym zawodnicy będą startować zgodnie z klasyfikacją generalną Raw Air. Dla tych najsłabszych Raw Air zakończy się już po zbliżających się zawodach, natomiast najlepsi przez cały okres oddadzą aż 16 skoków! Kto będzie wielkim zwycięzcą Raw Air? Tego dowiemy się już niebawem i liczymy na udane występy podopiecznych Thomasa Thurnbichlera.

Na temat zbliżającego się turnieju wypowiedział się Jakub Kot. - Ten sezon nas nauczył, że nic nie jest pewne, ale trzeba liczyć na Aleksandra Zniszczoła. Podium w Lahti to taka "pieczątka", potwierdzenie tej formy. Na pewno ten sukces dodał mu pewności siebie. Kibice "Olka" mogą być spokojnie, szczególnie, gdy dojdzie do lotów. Styl jego lotu jest skrojony pod loty, skacze agresywnie, płasko trzyma narty, powinien odlatywać. Tam też mógłby dużo odrobić. Czy Dawid Kubacki, Piotr Żyła lub Kamil Stoch dotrą aż do finału? To wielka niewiadoma. Poziom poszedł w górę, bo teraz groźni są i Włosi czy młodzi Amerykanie. Norwegowie będą u siebie i pamiętajmy, że po kontuzji wraca Anże Lanisek. Nie jestem pewny, czy ta nasza trójka da radę, ale jak Piotrek podczas lotów "odpali", to może latać super. Tylko trzeba się tam przebić. Ale niech "Olek" będzie naszym pewniakiem - przekazał były skoczek, obecnie trener i ekspert TVN.