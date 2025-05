Stoch zakończy karierę po sezonie. Tajner wprost: "To naturalne"

Kamil Stoch przez lata odnosił w skokach narciarskich wielkie sukcesy. Wielu porównuje go do Adama Małysza choć tutaj sprawa nie jest taka prosta i wszystko zależy od tego, czy wyżej stawiamy Kryształowe Kule za wygranie Pucharu Świata, czy może złote medale igrzysk olimpijskich – tych pierwszych więcej ma Małysz, ale złota olimpijskiego „Orzeł z Wisły” nigdy nie zdobył, a Stoch ma ich aż trzy. Wiadomo jednak było, że jak kiedyś musieliśmy pożegnać Adama Małysza w roli skoczka, tak i kiedyś na zawodnika z Zębu przyjdzie czas, by odłożył narty na bok. Kamil Stoch wyznał, że nie chce być jak Kasai i w rozmowie z Jackiem Kurowskim potwierdził, że po sezonie odchodzi na emeryturę.

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Nietrudno było się spodziewać, że decyzja ta będzie szeroko komentowana w Polsce i w innych krajach, które żyją skokami narciarskimi. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Apoloniusz Tajner. – To, co mi pierwsze przyszło do głowy to, że jest to bardzo naturalne, że Kamil skończy karierę po nadchodzącym sezonie - po igrzyskach olimpijskich. W takim wieku utrzymywać się przez tyle lat na tak wysokim poziomie to naprawdę byłoby trudno, żeby to kontynuować. Według mnie to jest naturalna sytuacja i uważam, że Kamil podjął dobrą decyzję – powiedział były prezes PZN w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Mimo że Kamil Stoch po raz ostatni na podium Pucharu Świata stał w grudniu 2021 roku, a medal dużej imprezy zdobył w tym samym roku w Oberstdorfie (drużynowo na dużej skoczni), to Apoloniusz Tajner wierzy w sukces na igrzyskach olimpijskich. – W igrzyskach naprawdę wierzę w jego sukces. Nastąpiła zmiana na stanowisku trenera kadry i wróciła dobra atmosfera. Tu już się wiele nie wytrenuje, natomiast można wzmocnić ten fundament i na to liczę. Znam Maćka Maciusiaka, jest Michal Doleżal i jest w tej grupie duża wiara. Trzeba przekuć to wszystko, co zrobili z Thurnbichlerem, na sukces. Potrzeba trochę chytrości, warsztatu trenerskiego i powinno się to udać – ocenił.

