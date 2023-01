Kwalifikacje Zakopane RELACJA NA ŻYWO Skoki w Zakopanem Kwalifikacje LIVE ONLINE Kwalifikacje w Zakopane dzisiaj 13.01 NA ŻYWO w INTERNECIE Kwalifikacje Zakopane LIVE [WYNIK]

Przykre wyznanie Ewy Bilan-Stoch. Nigdy nie mogła cieszyć się z mężem tą chwilą, chciałaby to zmienić

Skoki narciarskie: Kwalifikacje w Zakopanem Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem! Polscy skoczkowie staną przed szansą pokazania się z jak najlepszej strony.

Po zakończonym Turnieju Czterech Skoczni przyszedł czas na konkurs w Zakopanem. Kibice będą świadkami zawodów indywidualnych oraz drużynowych, jednak zanim do tego dojdzie odbędą się kwalifikacje, w których dojdzie, do niecodziennej sytuacji w Pucharze Świata. Wszystko przez fakt, że w piątek skakać będzie tylko 51 zawodników, co oznacza, że tylko jeden z nich nie będzie miał okazji startu w sobotnich zawodach. Wszyscy fani podopiecznych Thomasa Thurnbichlera liczą na jak najlepsze występy "Biało-Czerwonych", a przede wszystkim będącego w formie Dawida Kubackiego, Piotra Żyły oraz Kamila Stocha.