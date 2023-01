i Autor: Marek Żochowski Wojciech Fortuna przy gablocie ze złotym medalem olimpijskim igrzysk w Sapporo

Wojciech Fortuna wciąż wierzy w naszych

Legendarny mistrz skoczni ocenił szanse Polaków w rywalizacji z Norwegiem. Nie ma żadnych wątpliwości

Turniej Czterech Skoczni dotarł do półmetka. Trzeci konkurs – już za dwa dni na skoczni Bergisel w Innsbrucku. W roli lidera klasyfikacji generalnej przystąpi do niego Halvor Egner Granerud, który ma przewagę 26,8 pkt nad Dawidem Kubackim oraz 40,1 pkt nad Piotrem Żyłą. Dystans spory, ale – co zresztą sam udowodnił swoim olimpijskim triumfem w 1972 – Wojciech Fortuna doskonale zdaje sobie sprawę z nieobliczalności sportu w ogóle, a skoków narciarskich w szczególności.