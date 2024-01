i Autor: AP Piotr Żyła

jasna ocena

Legendarny skoczek nie miał wątpliwości co do Piotra Żyły. Wprost mówi o błędzie, to dlatego Polak stracił szansę na podium

Jacek Ogiński 8:08

Piotr Żyła zajmował po pierwszej serii wysokie, 4. miejsce w zawodach w Innsbrucku. Niestety, w drugiej serii oddał bardzo słaby skok, który sprawił, że nasz zawodnik wypadł nawet poza pierwszą dziesiątkę – spadł nawet za Kamila Stocha. Wielki wpływ na jego skok miał z pewnością wiatr, który bardzo mocno wiał w plecy, a przeliczniki nie są w stanie tego wystarczająco zrekompensować. Legendarny Wojciech Fortuna nie ma wątpliwości co do tego, że popełniono błąd.