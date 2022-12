Legendarny skoczek nie mógł tego dłużej ukrywać. Musi przełknąć gorzką pigułkę, przekazał stanowczą wiadomość

Piorunujące wyznanie Piotra Żyły. To kosztuje go mnóstwo sił, miewa nietypowe stany

Przez wiele lat Kasai był wręcz uosobieniem długowieczności. Pomimo upływu lat dalej zachwycał na światowych skoczniach, ale w końcu coś pękło. Po raz ostatni 50-latek pojawił się w Pucharze Świata w sezonie 2019/2020 i miał wówczas problemy z przebrnięciem kwalifikacji. Ostatni raz wystąpił w domowym konkursie w Sapporo, ale nie zdobył żadnego punktu. Od tamtej pory minęły niemal trzy lata, jednak ośmiokrotny olimpijczyk nie stracił motywacji. W dalszym ciągu trenuje i stara się powrócić do najwyższej formy. To nie jest proste, choć japońska legenda podejmuje różne kroki. Przed sezonem trenował m.in. w Słowenii z tamtejszymi skoczkami i poczuł chęć rywalizacji ze światową czołówką. Opowiadał, że miejscowi - znacznie młodsi - zawodnicy nie nadążali za jego tempem. Oddał tam więcej skoków niż planował, ale nie przełożyło się to na dyspozycję. Pokazały to krajowe zawody w Nayoro.

Noriaki Kasai musi przełknąć gorzką pigułkę. Przekazał stanowczą wiadomość

- Celem na ten sezon jest powrót do Pucharu Świata. Do tej pory startowałem w nim 569 razy. Celuję w 600 - zapowiadał Kasai powrotem do rywalizacji, cytowany przez Skijumping.pl. Rzeczywistość okazała się brutalna, a 50-letni skoczek wydaje się być bardzo daleki od optymalnej formy pozwalającej na starty w elicie. W weekendowych konkursach w Japonii, które nie miały szczególnie mocnej obsady, zajął dopiero 13. i 19. miejsce. Co prawda jest to dopiero początek japońskiego sezonu, ale na razie trudno oczekiwać, by wicemistrz olimpijski z Soczi mógł dołączyć do reprezentacji Hideharu Miyahiry. Nawet jeśli wciąż zachowuje spokój.

- Nie dogadałem się z tą skocznią - stwierdził krótko i dobitnie po nieudanych startach. Kolejne występy pokażą, czy faktycznie problemem była skocznia. Obiekt w Nayoro nie przeszkadzał innemu uznanemu japońskiemu weteranowi. Dwukrotnie najlepszy okazał się 35-letni Taku Takeuchi, który podobnie jak Kasai po raz ostatni pojawił się w PŚ w 2020 roku. Po wszystkim przyznał, że jego celem jest... medal olimpijski w 2030 r.! Organizatorem tej imprezy może być Sapporo, a jeden z czołowych japońskich skoczków ostatnich lat chce pójść w ten sposób w ślady Kasaiego. Kibice w Japonii mogli nieco zapomnieć o weteranach, ponieważ wielkie sukcesy odnosi Ryoyu Kobayashi:

Sonda Czy Noriaki Kasai wystartuje na igrzyskach w 2030 roku? Tak, wierzę, że da radę Nie da rady Nie mam zdania