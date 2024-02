Małysz ujawnił prawdę na temat Kubackiego. Tak skoczek zareagował na decyzję Thurnbichlera, wszystko wyjawił!

To radzi Kubackiemu trener Maciej Maciusiak. W Polsce to się nie uda

Adam Małysz odniósł się do odwołania Dawida Kubackiego z konkursu Pucharu Świata w Lahti. Polski skoczek miał oponować przeciwko decyzji Thurnbichlera o swoim usunięciu, o czym powiedział sam Małysz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" dodając, że osobiście popiera zachowanie trenera reprezentacji Polski.

Tak Kubacki miał zareagować na decyzję Thurnbichlera. Małysz wszystko wyjawił

Jak mówi Małysz, dowiedział się on, że Kubacki oponował przed usunięciem z listy zawodników powołanych na PŚ w Lahti.

- To zawsze jest trudna decyzja. Jeżeli zawodnik nie do końca się z czymś zgadza, to trudno go przekonać. Słyszałem, że Dawid dość mocno oponował i nie chciał odpuścić tego weekendu. Nie chodzi o sam trening, a o świeżość, której nabierze. Za nimi trudny okres, oni ze Stanów Zjednoczonych przelecieli od razu do Japonii i potem udali się do Oberstdorfu. Pozostają w napięciu, również tym psychicznym - mówił Małysz.

Sam Małysz chwali jednak decyzję Thurnbichlera.

- Jeśli coś nie idzie, chcesz wykorzystać najlepiej każdy moment. Cieszy to, że w końcu Thurnbichler wziął na siebie odpowiedzialność i postawił na swoim. Jako były zawodnik nie rozumiem tego, że zawodnicy chcieli trenować w trakcie sezonu. Jeśli jednak nie idzie, tygodniowy trening ma niesamowite znaczenie - mówi Adam Małysz