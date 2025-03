MŚ w skokach: Smutne informacje. Ma 23 lata i skończy skakać? „Muszę iść do pracy”

To jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Kupić tu alkohol to sztuka! Tutaj polskie skoki walczą o uratowanie sezonu

Nicole Konderla była jedną z pierwszych polskich skoczkiń, która przebiła się do Pucharu Świata. W tym sezonie nie udało jej się zdobyć żadnych punktów, a starty na mistrzostwach świata nie zapowiadają, by coś miało zmienić się w tej kwestii. Jej najlepszy występ tej zimy to skoki w Lake Placid, gdy zakończyła konkurs na 34. miejscu. Wszystko wskazuje na to, że zawodniczka mocno zastanawia się nad przyszłością w skokach narciarskich i niewykluczone, że lada moment zdecyduje się na zakończenie kariery.

Konderla wprost przyznaje w rozmowie z portalem SkiJumping.pl, że musi pójść do regularnej pracy, co znacząco utrudni jej możliwość skupiania się na treningach i sportowej karierze.

- Na razie trudno powiedzieć mi cokolwiek więcej. Co będzie? Nie wiem. Jestem w takiej sytuacji, że muszę iść do pracy. Skoki narciarskie to nie jest tania zabawa, jeżeli człowiek samemu się utrzymuje. Nie mam już 20 lat, niestety – przyznała Konderla.

Nicole Konderla: Tylko igrzyska mnie motywują

Nicole Konderla jest jedną z polskich skoczkiń, która miała okazję pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Polka pojechała na IO 2022 w Pekinie. W konkursie zajęła 36. miejsce, a w mikście Polska w składzie z nią zakończyła konkurs na szóstym miejscu.

- Tylko igrzyska mnie motywują. Chciałabym po raz drugi ich doświadczyć, bez pandemicznych warunków – przyznała.

Gregor Schlierenzauer szczerze o problemie w polskich skokach i Thomasie Thurnbichlerze