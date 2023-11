Na jaw wyszło, co łączy Adama Małysza i Justynę Żyłę. Bardzo bliska relacja, mało kto się tego spodziewał

Adam Małysz w końcu to ujawnił. W kadrze skoczków doszło do poważnej zmiany. Thurnbichler postawił sprawę jasno

Adam Małysz przez lata reprezentował Polskę i robił to z wielkimi sukcesami. O ile życie zawodowe skoczka jest powszechnie znane, a przez lata było przeżywane przez miliony Polaków na całym świecie, to jego relacje rodzinne zawsze były skrzętnie ukrywane. Mało kto więc wie, że legenda polskich skoków ma dość istotną relację z byłą żoną Piotra Żyły - Justyną Żyłą. O tym nie mówi się często!

Adam Małysz ma relację z Justyną Żyłą. Mało kto o tym wie

O ile z członków rodziny Adama Małysza bardzo duże emocje zawsze wzbudzała jego żona i córka, tak okazuje się, że Justyna Żyła także do tej rodziny należy! Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale były reprezentant Polski w skokach narciarskich i eks-małżonka Żyły są kuzynostwem. Sam skoczek zabierał nawet głos w sprawach prywatnych swojej kuzynki, jak rozstanie z Piotrem Żyłą.

- Nie będę się wypowiadał na temat rodziny, bo Justyna jest moją kuzynką, a Piotr to także osoba mi bliska. Myślę natomiast, że sprawy rodzinne nie miały żadnego wpływu na formę Piotra. Piotrek może jeszcze "odpalić" tej zimy. Mocno nad tym pracuje. Nie jest on typowym zawodnikiem, a ma swoją technikę zachowania, by odciąć się od tego, co przeszkadza w koncentracji" – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".