Najpiękniejsza łyżwiarka świata podjęła drastyczną decyzję. Fani mogą tylko załamywać ręce, tego nikt się nie spodziewał

Zaskakujący ruch gorącej sportsmenki

Jutta Leerdam z pewnością podbiła serce niejednego kibica łyżwiarstwa szybkiego – Holenderka wyróżnia się zniewalającą urodą i ogromnym talentem. Już jako juniorka osiągała bardzo dobre wynika, a później przełożyła to na starty seniorskie. W 2019 roku, w wieku 20 lat, sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata w sprincie drużynowym. Rok później powtórzyła ten sukces, a do tego sięgnęła po pierwsze mistrzostwo indywidualnie na dystansie 1000 metrów. W 2021 roku sięgnęła „tylko” po srebro mś na 1000 metrów, ale rok później spełniła kolejne marzenie – właśnie na dystansie 1000 metrów zdobyła srebro igrzysk olimpijskich, a do tego dorzuciła złoto w wieloboju sprinterskim. W 2023 roku ponownie została mistrzynią świata na dystansie 1000 metrów i zdobyła brązowy medal na dystansie 500 metrów. Tym bardziej szokująca jest decyzja, jaką Leerdam właśnie podjęła.

Piękna Jutta Leerdam odkłada łyżwy na bok!

Mimo takich sukcesów Jutta Leerdam postanowiła zawiesić swoją karierę! Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie miała ona sporo problemów ze zdrowiem, a dokładniej prześladował ją uraz kostki, ale taka decyzja to z pewnością szok dla wielu fanów pięknej 25-latki. – Chciałam wam powiedzieć, że w przyszłym sezonie nie będę startowała – zaczęła swój wpis Leerdam i zapowiedziała, że będzie realizować się w inny sposób – Potrzebuję czegoś innego w tym momencie kariery. Miałam kilka ciężkich tygodni, żeby to przemyśleć, bo to już 2 lata przed igrzyskami olimpijskimi – dodała zawodniczka. Choć nie zdradziła, w co chce się teraz zaangażować, to zdaje się, że wybrała już nowy kierunek. – Jednak zawsze podążałem za swoim instynktem, instynktem i sercem, i wiem, co chcę zrobić dalej. Chcę podziękować sponsorom, wszystkim moim trenerom, kolegom z drużyny. Świetnie się z wami bawiłam. Czas na coś innego – zakończyła Holenderka.