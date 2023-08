Nawet nie zdawaliście sobie sprawy, jakie wykształcenie ma Dawid Kubacki. Ma jasno określony plan, nie pozostaje nic innego, jak bić brawo

Tak teraz wygląda Włodzimierz Szaranowicz. Legenda pokazała się publicznie. Takie zdjęcia to rzadkość

W tym roku świętował zdobycie dwóch medali. Zimą w Planicy zgarnął brąz za konkurs indywidualny na skoczni dużej, latem dorzucił złoto Igrzysk Europejskich w Zakopanem. Te, ale nie tylko, występy to dobry prognostyk przed coraz bardziej zbliżającym się sezonem Pucharu Świata. Do zimowego skakania zostało już tylko 89 dni (licząc od 28 sierpnia), a Kubackiemu marzy się ponowny atak podium klasyfikacji generalnej.

W zeszłym sezonie bardzo długo liczył się w walce o Kryształową Kulę Pucharu Świata, ale od Turnieju Czterech Skoczni - już do samego końca - kapitalnie zaczął skakać Halvor Egner Granerud. Kłopoty ze zdrowiem żony Marty sprawiły, że "Mustaf" musiał przedwcześnie zakończyć sezon. Jeszcze przed finałem Raw Air w Vikersund - skoczek zakończył skakanie w sezonie 2022/23. W rozmowie z "Super Expressem" Kubacki zapewnił, że w nadchodzącym cyklu po raz kolejny spróbuje zaatakować podium, a może nawet Kryształową Kulę.

Kubacki nie dość, że od dekady skacze na najwyższym poziomie, to również studiuje. Zawodnik Nowego Targu jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Nie są to łatwe sprawy, bowiem na tego typu studiach liczy się nie tylko umysł, ale również przygotowanie fizyczne. O to jednak w przypadku medalisty olimpijskiego z Pekinu się nie powinniśmy martwić. Sama uczelnia chwali się osiągnięciami Kubackiego i faktem, że ma w swoich szeregach takiego ucznia.

Studia będą z pewnością przepustką, by w przyszłości Kubacki pomagał szukać swoich następców w młodszych pokoleniach.

