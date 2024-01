Niespodziewany gość na lotach Żyły i Kubackiego. Przejął kamerę PZN i wszystko było jasne

To może być pasjonująca rywalizacja o mistrzostwo świata w lotach. Timi Zajc i Stefan Kraft walczą o złoto, najprawdopodobniej to między nimi rozstrzygnie się kwestia zwycięstwa. W czołówce pozostają również Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. To być może dla nich "Fabian" opuścił Londyn i wybrał się do Bad Miterndorff. Golkiper Młotów znany jest z zamiłowania do koszykówki, od lat jest zdeklarowanym fanem NBA, przede wszystkim Chicago Bulls. Jego obecność pod skocznią Kulm jest zaskakująca.

Ekipa z London Stadium ma wolne. W Pucharze Anglii odpadła kilka dni temu, niespodziewanie przegrywając z Bristol City. Trwa kolejna runda najstarszych piłkarskich rozgrywek świata, dlatego Premier League ma wolne. Stąd niebywała okazja dla Fabiańskiego, by zaczerpnąć chwilę górskiego powietrza.

Istnieje niestety szansa, że piątkowe dwie serie konkursowe będą jedynymi w walce o indywidualne medale na Kulm. Wichura wokół mamuciego obiektu nie odpuszcza. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile zapowiedział, że jeśli nie uda się doprowadzić w sobotę skoków do końca przed godziną 16.30, to będą liczyć się wyniki przeprowadzonych dotychczas serii, a w niedzielę odbędzie się jedynie konkurs drużynowy.

