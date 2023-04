Niewiarygodne, jak wyrósł synek Justyny Kowalczyk-Tekieli! "Królowa nart" pochwaliła się swoją pociechą i rozczuliła wszystkich

Podobnie, jak wiele innych mam, Justyna Kowalczyk-Tekieli niemalże całą swoją uwagę poświęca swojemu synkowi, pomagając mu poznawać świat. "Królowa nart" robi co w jej mocy, aby mały Hugo już od samego początku swojego życia był zaznajomiony ze sportem, przyrodą oraz podzielał pasje swoich rodziców, a najważniejszymi chwilami w życiu swojej małej pociechy, wielokrotna medalistka olimpijska chwali się oczywiście w mediach społecznościowych. Nie inaczej było przy okazji tegorocznych świąt wielkanocnych. Gdy tylko Justyna Kowalczyk pokazała małego Hugo, który bawi się pisankami, internauci mogli uświadomić sobie, jak bardzo wyrósł mały synek "Królowej nart".

Justyna Kowalczyk przy Wielkanocy pokazała zdjęcie synka i wszystkich rozczuliła! Nie do wiary, jak wyrósł mały Hugo

Justyna Kowalczyk-Tekieli oraz jej mąż Kacper Tekieli długo czekali na dzień, aż ich pociecha pojawi się wreszcie na świecie. Wreszcie stało się to we wrześniu 2021 roku i wtedy cały ich świat zmienił się nie do poznania, nabierając nowych barw. Od tamtej pory minęło już ponad półtora roku i jak nietrudno sobie wyobrazić, przez ten czas mały Hugo zdążył już nieźle wyrosnąć. Zdjęcie synka Justyny Kowalczyk z ostatnich świąt wielkanocnych idealnie to pokazuje. Zobaczcie sami, jak wyrósł synek Justyny Kowalczyk-Tekieli, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!