Norwegowie paskudnie zaatakowali Piotra Żyłę. Mistrzowska odpowiedź Polaka, nie było co zbierać

Adam Małysz ujawnił wielką tajemnicę skoczków. To ma ogromne znaczenie przed zawodami, wielu nie miało o tym pojęcia

Na półmetku 71. Turnieju Czterech Skoczni Norwegowie mają wiele powodów do zadowolenia, gdyż Halvor Egner Granerud jest na najlepszej drodze do zakończenia 16-letniej niemocy norweskich skoczków. Od sezonu 2006/2007 żaden z nich nie wygrał prestiżowej niemiecko-austriackiej imprezy, ale triumfator Kryształowej Kuli z 2021 r. okazał się najlepszy w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen i pewnie zmierza po Złotego Orła. Ma blisko 27 pkt przewagi nad drugim Dawidem Kubackim i ponad 40 pkt nad trzecim Piotrem Żyłą. Mimo to, w Norwegii głównym tematem stało się rzekome oszustwo Żyły, a najwięcej podczas TCS mówi się o... kombinezonie Polaka. Dzień przerwy pomiędzy startami w Ga-Pa a Innsbrucku okazał się niezwykle gorący.

Norwegowie paskudnie zaatakowali Piotra Żyłę. Mistrzowska odpowiedź Polaka!

Strój mistrza świata z Oberstdorfu wzbudził kontrowersje już po pierwszym konkursie tegorocznego TCS. Wszystko za sprawą suwaka, który rozpiął się po finałowym skoku 35-latka, co umknęło sędziom. Żyła powinien zostać zdyskwalifikowany, ale cudem oszukał przeznaczenie i cieszył się z drugiego miejsca. Nieco gorzej poszło mu w noworocznym konkursie, w którym był szósty. Łącznie na półmetku turnieju zajmuje trzecie miejsce, ale przed startem w Innsbrucku i tak stał się głównym bohaterem norweskich mediów. Dziennikarze z kraju fiordów zarzucają mu manipulacje przy sprzęcie, a jako dowód wskazują zdjęcia kombinezonu po wylądowaniu. Ich zdaniem strój jest ewidentnie zbyt duży, a jeden z Norwegów postanowił skonfrontować się z polskim skoczkiem.

"Norweski dziennikarz pokazał Piotrkowi jego zdjęcie w kombinezonie i pytał, czy nie widzi w tym nic dziwnego. Piotrek wyjaśnił, że chyba musi się inaczej zacząć cieszyć po skokach. Teraz cieszy się jak gladiator - ręce w dół. Następnym razem ręce będzie miał w górze i po problemie" - opowiedział w mediach społecznościowych Damian Michałowski z TVN, a jako dowód pokazał wymowne zdjęcia. Warto dodać, że krytyczny głos wobec Żyły zabrali też byli skoczkowie - Viktor Polasek i Andreas Stjernen. Fakty są jednak takie, że jeden z liderów polskiej kadry przeszedł każdą kontrolę sprzętu i jest obok Kubackiego jedynym zawodnikiem, który kończył wszystkie konkursy obecnego sezonu w TOP 10. Najbliższa taka okazja już w środę w Innsbrucku, a we wtorek odbędą się tam kwalifikacje.

Sonda Czy Piotr Żyła wygra Turniej Czterech Skoczni? Tak Nie Trudno powiedzieć

Norweski dziennikarz pokazał Piotrkowi jego zdjęcie w kombinezonie i pytał,czy nie widzi w tym nic dziwnego.Piotrek wyjaśnił, że chyba musi się inaczej zacząć cieszyć po skokach. Teraz cieszy się jak gladiator-ręce w dół. Następnym razem ręce będzie miał w górze i po problemie:) pic.twitter.com/R2KnvY4fuD— Damian Michałowski (@damianmichal) January 2, 2023