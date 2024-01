O której godzinie skoki dzisiaj wtorek 16.01.2024 Kwalifikacje w Szczyrku O której dzisiaj skoki narciarskie 16 stycznia 2024

Rywalizacja w cyklu PolSKI Turniej przenosi się do Szczyrku. Na wtorek 16.01.2024 zaplanowano kwalifikacje. Za nami konkurs indywidualny w Wiśle, który wygrał Japończyk Ryoyu Kobayachi. W klasyfikacji generalnej PolSKI Turniej prowadzą Słoweńcy (1558,4 pkt.) przed Austriakami (1507,2 pkt.) i Niemcami (1484,0 pkt.), a reprezentacja Polski jest dopiero szósta (1345,6 pkt.). To turniej inny niż wszystkie, bo jego zwycięzcą będzie drużyna, inaczej niż w znanych kibicom cyklach: Turniej Czterech Skoczni, Raw Air, Willingen Five czy Planica 7. Niestety Polacy nie liczą się w walce o zwycięstwo. Po słabym występie w konkursie duetów (6. miejsce) zawiedli również w konkursie indywidualnym.

Skoki narciarskie dzisiaj 16.01.2024 Kwalifikacje w Szczyrku O której skoki we wtorek

Do klasyfikacji generalnej cyklu PolSKI Turniej zliczane są wyniki dwóch najlepszych reprezentantów każdego kraju we wszystkich kwalifikacjach i konkursach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. A nie będą to konkursy wyłącznie indywidualne, bowiem w Wiśle odbyła się rywalizacja duetów, a w Zakopanem tradycyjnie, obok konkursu indywidualnego, odbędzie się "drużynówka".

O której skoki dzisiaj PolSKI Turniej wtorek 16 stycznia 2024 Szczyrk

Dawid Kubacki i Piotr Żyła marzyli, by w Wiśle zaatakować pierwszą dziesiątkę, ale znów skakali nierówno. Najlepszy z Polaków był Żyła, który wbił się na 14. miejsce świetnym skokiem na odległość 127 metrów. Ostatni skok w Wiśle był jego najlepszym. – Trochę mi się pokićkało. Takie są skoki. Było, było, szło i zacięło. Cieszę się, że udało mi się to posklejać dziś. Ze skoku na skok było coraz lepiej i jestem z tego zadowolony, że ta robota zaczynała być coraz lepsza – mówił po zawodach Żyła.

Kwalifikacje do konkursu w Szczyrku (HS 104) już we wtorek. Konkurs w środę. Wczoraj odpoczynku nie było. – Do południa mamy luźniej, ale po południu już normalny trening na siłowni. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Jak jest skakanie, to jest, a jak nie ma to nie ma. Ja wolę raczej oficjalnie skakać i trenować niż na zajęciach nieoficjalnych. Wtedy zazwyczaj skocznia nie jest przygotowana, warunki są różne. Nawet nie wiesz, czy dobrze skakałeś. Im mniej skakania, tym lepiej. Czuję wtedy trochę ten głód skakania – stwierdził Piotr Żyła, który nie przejmuje się zmianą obiektu z dużego na normalny. – Trzeba po prostu dobrze skakać. Bez znaczenia jakiego rozmiaru to skocznia, czy to Szczyrk, Wisła, czy jakieś loty. Trzeba dawać z siebie wszystko wszędzie. Fajnie, że przejdziemy tylko górę i jesteśmy na miejscu.

SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki we wtorek 16.01 PolSKI Turniej

Trwa PolSKI Turniej. Po rywalizacji w Wiśle czas na skoki narciarskie w Szczyrku. Na wtorek 16 stycznia 2024 zaplanowano kwalifikacje. Początek kwalifikacji w Szczyrku o godzinie 18. Transmisja TV z cyklu PolSKI Turniej na antenach TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1.

Wtorek, 16.01.2024

16:00 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje

Środa, 17.01.2024

16:30 - Seria próbna

17:30 - Pierwsza seria konkursowa